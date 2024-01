QuantRx Biomedical Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten zwei Wochen wurde Quantrx Biomedical von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch aus technischer Analyse ergibt sich eine eher negative Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0079 USD, was einem Unterschied von -21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen mit einem Wert von 0,01 USD eine Abweichung von -21 Prozent. Daraus resultiert insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt konnte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Quantrx Biomedical in den sozialen Medien festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt keine klare Tendenz. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegen bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Quantrx Biomedical also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.