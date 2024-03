QuantRx Biomedical Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Quantrx Biomedical-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 50, was auf ein neutrales Signal hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" betrachtet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Quantrx Biomedical. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil. Insgesamt wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Quantrx Biomedical-Aktie kritisch betrachtet. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 0,01 USD, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Sowohl im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs als auch zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jeweils ein Abstand von -60 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Quantrx Biomedical-Aktie, sowohl auf Basis des RSI als auch der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.