QuantRx Biomedical Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Quantrx Biomedical-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0079 USD liegt, was einem Unterschied von -21 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Quantrx Biomedical-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Quantrx Biomedical-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Quantrx Biomedical-Aktie über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Quantrx Biomedical ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Quantrx Biomedical-Aktie somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.