QuantRx Biomedical Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Quantrx Biomedical wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Quantrx Biomedical überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Quantrx Biomedical in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Quantrx Biomedical bei 0,01 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,004 USD, was einem Abstand von -60 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 bei 0,01 USD liegt, was einer Differenz von -60 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge und die Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Quantrx Biomedical bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.