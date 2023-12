Quanex Building Products Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Quanex Building Products-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 25,85 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 30,92 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +19,61 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 29,74 USD, was einer Differenz von +3,97 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Was die Dividende betrifft, schüttet Quanex Building Products derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Bauprodukte. Mit einem Unterschied von 15,82 Prozentpunkten (1,16 % gegenüber 16,97 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Quanex Building Products-Aktie liegt bei 85, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 48,85, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Quanex Building Products.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen sind die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Quanex Building Products auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung hinsichtlich der Stimmung der Anleger für Quanex Building Products.