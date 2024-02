Quanex Building Products Aktie: Der Knall ist da!

Die Diskussionen über Quanex Building Products in den sozialen Medien spiegeln das allgemeine Stimmungsbild wider. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei positive Meinungen und Themen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft. Die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Quanex Building Products wird demnach als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Quanex Building Products in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt um 408,83 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -385,9 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite von Quanex Building Products mit 221,83 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Quanex Building Products derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,79 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (40,16 Punkte) weisen auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.

Was die Dividenden betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Quanex Building Products bei 1,06 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte-Branche bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 16,59 Prozentpunkten. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenrendite wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.