Qualys und Cowbell erweitern ihre Partnerschaft zur kontinuierlichen Risikobewertung für adaptive Cyber-Versicherungen

München/FOSTER CITY, Kalifornien (ots) -Cowbell fügt Qualys External Attack Surface Management (EASM) Echtzeit-Intelligence-Feed zu ihrem Service hinzu, um die Risikolage der Kunden zu bewertenQualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), ein Pionier und führender Anbieter von bahnbrechenden Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, und Cowbell, ein führender Anbieter von Cyber-Versicherungen, gaben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt und fügen einen Echtzeit-Angriffsflächen-Intelligence-Feed von Qualys' External Attack Surface Management (EASM) zu ihrem Service hinzu, um das Cyber-Risiko für Cyber-Versicherungszwecke zu bewerten.Ein idealer Weg, um die Cyber-Risikobereitschaft eines Unternehmens zu bewerten, ist die Kombination der Inside-Out- mit der Outside-In-Angriffssicht auf die gesamte Angriffsfläche. Qualys EASM nutzt die Qualys Cloud Platform, um die gesamte Angriffsfläche zu ermitteln, einschließlich der Daten von Drittanbietern und unbekannter Vermögenswerte, die dem Internet zugewandt sind, Domänen, Subdomänen, Fusionen und Übernahmen sowie der Vermögenswerte von Tochtergesellschaften, einschließlich installierter Anwendungen.Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Cowbell die EASM-Daten von Qualys nutzen und damit die derzeitige Bibliothek von Scannern, die Cowbell zur Risikobewertung einsetzt, bereichern. Gleichzeitig wird die Bewertung der externen Angriffsfläche, die die Risiken der Angriffsfläche, Schwachstellen, Sicherheitsfehlkonfigurationen und eine umfassende Cyber-Risikostellung aufzeigt, Kunden zur Verfügung stehen, die eine Cyber-Versicherung über Cowbell abschließen möchten."Unsere Zusammenarbeit mit Cowbell bringt zusätzliche Innovation in die Cyberversicherungsbranche", sagt Pinkesh Shah, Chief Product Officer bei Qualys. "Durch die Nutzung der umfassenden Sicherheitssignale von Qualys EASM können Cyber-Versicherungsunternehmen die Risikolage in Echtzeit bewerten, was die Auszahlungen reduzieren und die Kunden durch die Optimierung ihrer Cyber-Versicherungsprämien belohnen könnte.""Cowbell steht an der Spitze der Cyber-Versicherungsinnovation und wir suchen ständig nach Möglichkeiten, die Cyber-Sicherheitslage von Versicherungsnehmern genau und kontinuierlich zu bewerten, um ihr Risiko zu reduzieren", sagt Rajeev Gupta, Mitbegründer und CPO bei Cowbell.