Qualys Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Qualys. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,56 Punkten, was bedeutet, dass Qualys derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Qualys weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 52,46, und erhält somit auch hier eine "neutral" Bewertung.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Qualys untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Einschätzungen größtenteils positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qualys einen Wert von 41 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" (KGV von 69,34) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Qualys daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "gut"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Qualys eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt. Somit wird Qualys insgesamt als "neutral" eingestuft.