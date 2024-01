Qualitas-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Qualitas-RSI liegt bei 25,93, was ihn als "Gut" qualifiziert. Der RSI25 beträgt 40,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Qualitas war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Qualitas derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,41 AUD, während der Aktienkurs (2,34 AUD) um -2,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,24 AUD weist eine Abweichung von +4,46 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderungsrate. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Qualitas die Note "Neutral" zugeschrieben.