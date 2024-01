Qualitas Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Blockchain Coinvestors Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Qualitas zeigt einen Wert von 30,43, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Qualitas-Aktie bei 2,42 AUD liegt, was eine +0,41-prozentige Entfernung vom GD200 (2,41 AUD) bedeutet und daher als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 2,24 AUD, was ein +8,04-prozentiges Signal darstellt und somit als "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Qualitas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung.