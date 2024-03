Qualitätssiegel für innovativen Gebäudeservice / Klüh-Unternehmensgruppe für höchste Innovationskraft ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) -Mit dem Prädikat "Höchste Innovationskraft" führt der Multiservice-Anbieter Klüh das diesjährige Ranking der Gebäudedienstleister in einer vom Nachrichtennetzwerk WELT beauftragten Studie zur Innovationskraft deutscher Unternehmen an. Als Branchensieger setzte sich das Familienunternehmen gegen 17 Wettbewerber durch."Die Auszeichnung freut uns sehr, signalisiert sie doch deutlich, dass Klüh am Markt als innovativer Anbieter von infrastrukturellen Gebäudedienstleistungen wahrgenommen wird", sagt Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Unternehmensgruppe. "Zukunftsfragen aktiv anzugehen und intelligente Lösungen auf der Grundlage von innovativen Technologien und smarten Konzepten zu bieten, ist wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie - stets mit dem Ziel, einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."215.677 Führungskräfte befragtIm Auftrag des Nachrichtennetzwerks WELT hatte das Umfrageinstitut ServiceValue 215.677 Führungskräfte befragt. Diese haben in einer Online-Erhebung 2.350 deutsche Unternehmen aus 175 Branchen hinsichtlich einer hohen unternehmens- und marktbezogenen Innovationskraft anhand von Strategien und Konzepten bewertet. Klüh qualifizierte sich hierbei als Nummer eins in der Branche "Gebäudeservice"."Als Unternehmen erfolgreich am Markt zu sein setzt voraus, kunden- und zukunftsorientiert zu handeln und innovative Lösungen zu realisieren. In einer sich wandelnden Arbeitswelt nehmen wir das Prädikat 'Höchste Innovationskraft' daher vor allem auch als Ansporn, die immer neuen Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette weiterhin aktiv anzugehen", erklärt Frank Theobald.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell