Qualitätssicherung - Klüh für erfolgreiches Compliance Management zertifiziert

Düsseldorf (ots) -Die Klüh Service Management GmbH, ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, ist für ihr erfolgreiches Compliance-Management-System als eines der ersten Unternehmen nach der neuen ISO 37301-Norm zertifiziert worden. Mit der Zertifizierung bestätigt der TÜV Austria, dass Klüh über ein geeignetes Management verfügt, um ein werte- und rechtskonformes Verhalten im gesamten Unternehmen zu gewährleisten.Der Zertifizierung ist eine umfangreiche Auditierung des Compliance-Management-Systems von Klüh vorausgegangen. Dabei wurde überprüft, ob es geeignete Maßnahmen und Prozesse gibt, um Verstöße gegen geltende Richtlinien und gesetzliche Vorschriften im Unternehmen aufzudecken oder gar verhindern zu können. Hierfür wurden unter anderem Interviews mit Mitarbeitenden aller Geschäftsbereiche durchgeführt, Dokumente untersucht und Abläufe beobachtet.Christian Frank, Geschäftsführer und verantwortlich unter anderem für Personal und Qualitätsmanagement bei Klüh Multiservices: "Seit jeher verfolgen wir bei Klüh eine transparente Unternehmenspolitik mit umfassender Qualitätssicherung. Mit der Zertifizierung unseres Compliance-Managements durch den TÜV Austria wurden wir erneut in unserer Führungs- und Unternehmenskultur bestätigt und sind stolz darauf, unseren Kunden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit als vertrauensvoller Partner zu begegnen."Um Kundenzufriedenheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit zuverlässig gewährleisten zu können, arbeitet das Familienunternehmen neben dem jetzt nach der neuen ISO 37301-Norm zertifizierten Compliance-Management-System mit weiteren Managementsystemen, die in regelmäßigem Turnus durch den TÜV Austria rezertifiziert werden. Alle Fachunternehmen und Standorte von Klüh haben diese Managementsysteme implementiert und arbeiten nach den hierdurch vorgegebenen Standards für Qualität, Umwelt, Energie-/Ressourceneinsatz und Arbeitsschutz.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deosicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0163 2898987 | wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell