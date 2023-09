Qualität und Leistungsstärke: DAK-Gesundheit legt Geschäftsbericht 2022 vor

Hamburg (ots) -Die DAK-Gesundheit hat ihren aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt. Unter dem Motto "Qualität und Leistungsstärke" veröffentlicht die Krankenkasse ihre Haushaltszahlen für 2022. Die drittgrößte gesetzliche Krankenversicherung mit 5,5 Millionen Versicherten hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem soliden Finanzergebnis abgeschlossen und weist für Ende 2022 eine Rücklage in Höhe von 655 Millionen Euro aus. Die Kasse konnte rund 225.000 neue Versicherte hinzugewinnen und erzielte das größte Plus in ihrer Versichertenentwicklung seit 25 Jahren. Die DAK-Gesundheit legt nicht nur einen besonderen Fokus auf Kundenzufriedenheit, sondern verstärkt auch ihre Bemühungen um das Thema Nachhaltigkeit."Wir haben im Geschäftsjahr 2022 erneut bewiesen, dass wir leistungsstark sind und gleichzeitig kostenbewusst wirtschaften", kommentiert der DAK-Vorstandsvorsitzende Andreas Storm die Ergebnisse. Allein im Bereich der Krankenversicherung hat die DAK-Gesundheit für ihre Versicherten Leistungen in Höhe von insgesamt zirka 23,88 Milliarden Euro finanziert, umgerechnet im Durchschnitt rund 4.300 Euro pro Kopf. "Der Durchschnitt in der Gesetzlichen Krankenversicherung liegt deutlich darunter, bei 3.723 Euro", ergänzt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Thomas Bodmer. "Das zeigt, dass wir eine leistungsintensive Krankenkasse sind." Trotz erhöhter Kosten in allen Bereichen konnte die DAK-Gesundheit das Jahr 2022 mit einer Rücklage von 655 Millionen Euro beschließen.Die Kasse hatte 2022 die beste Versichertenentwicklung der vergangenen 25 Jahre. Insgesamt wurden 225.000 Menschen als neue Versicherte dazugewonnen - im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 57 Prozent. "Unser Vertrieb hat viele Menschen mit den mehrfach ausgezeichneten DAK-Leistungen überzeugt, zum Beispiel den Bonusprogrammen", sagt Vorstandsmitglied Ute Wiedemann. "Wir haben zudem mehr als 50.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine versichert und Solidarität gezeigt. Und nicht zuletzt war unser individueller Service erfolgreich."Die Kasse betrachtet Gesundheit und Nachhaltigkeit als untrennbare Einheit. "Unser Ziel ist es, mit unserem ganzen Engagement dazu beizutragen, dass zukünftige Generationen die gleichen Ressourcen nutzen können wie die heutige Generation", sagt Kathrin Gronau. Sie ist Chief Customer Officer und verantwortet seit Ende 2022 das Thema Nachhaltigkeit. Die DAK-Gesundheit bezieht zum Beispiel zukünftig nur noch erneuerbare Energien. Sie sorgt gemeinsam mit ihren Versicherten dafür, dass Hilfsmittel aufbereitet und wiederverwendet werden, und im Bereich sozialer Nachhaltigkeit baut die Kasse den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit weiter aus. Sie fördert zudem Diversität, Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Inklusion.Die DAK-Gesundheit ist mit 5,5 Millionen Versicherten eine der größten Krankenkassen in Deutschland. Der Geschäftsbericht 2022 steht zum Download zur Verfügung unter: www.dak.de/geschaeftsberichtPressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2364855 9411Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell