Qualität gefragt? Diesen Dividendenkönig kaufe ich als Nächstes

Ein Dividendenkönig und Qualität gehen häufig Hand in Hand. Im Endeffekt ist es schließlich vor allem das Geschäftsmodell, das bei einer Aktie dazu führt, dass sie über fünf Jahrzehnte die eigene Dividende konsequent steigern kann. Eine gewisse Krisenresistenz gehört dazu.

Trotzdem ist nicht jeder Dividendenkönig gleich und vor allem nicht jeder zu jeder Zeit ein Kauf. Blicken wir heute auf den Namen, bei dem ich jedenfalls als Nächstes zugreife. Es ist ein alter Bekannter, der jetzt jedoch mal wieder deutlich attraktiver bewertet ist.

Der Dividendenkönig mit Qualität: Coca-Cola!

Ja, es ist vielleicht keine Überraschung und für viele Investoren der Inbegriff eines Dividendenkönigs: Aber ich kaufe als Nächstes die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663). Die Anteilsscheine näherten sich zuletzt der Marke von 3,2 % Dividendenrendite. Dieses Einstiegslevel ist für mich wieder attraktiver. Ich meine: Es handelt sich eben um Coca-Cola und nicht jede x-beliebige Dividendenaktie. Wobei mir 3,5 % Dividendenrendite zugegebenermaßen lieber wären für einen Nachkauf. Aber das kann ja noch kommen und dann schlage ich einfach im noch größeren Stil zu.

Aber zurück zum Thema, warum ich jetzt Coca-Cola mit all der Qualität kaufe. Die Pricing-Power dürfte in diesem Jahr jedenfalls zu einem Ergebniswachstum je Aktie zwischen 5 und 6 % im Jahresvergleich führen. Ausgehend von 2,32 US-Dollar Ergebnis je Aktie im Vorjahresquartal sollte damit das Ergebnis je Aktie mindestens auf 2,44 US-Dollar steigen. Bei einem momentanen Aktienkurs in Höhe von 56,78 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis damit bei 23,3. Auch das ist für mich wieder attraktiver, die Gewinnrendite nähert sich rein rechnerisch der Marke von 4,5 %.

Aber Coca-Cola dürfte vor allem eines liefern: Ein wachsendes passives Einkommen als Dividendenkönig. Mit einer initialen Dividendenrendite von (hoffentlich) weiterhin 3,2 % und einer weiteren Erhöhung der Dividende voraussichtlich zum Beginn des Jahres 2023 wittere ich ein weiterhin wachsendes passives Einkommen. Idealerweise auch mehr als das Mindestmaß. Im letzten Jahr hat das Management die Ausschüttungssumme je Aktie schließlich auch um stärkere 4,8 % im Jahresvergleich erhöht. Der springende Punkt ist jedoch: Langfristiges Wachstum und eine initiale, gute Dividendenrendite dürften eine attraktive Grundlage schaffen.

Besser als nix deluxe!

Coca-Cola ist als Dividendenkönig für mich besser als nix. Die Aktie besitzt inzwischen wieder eine moderatere Bewertung, wirklich jede Menge Qualität und eben auch das Quäntchen Pricing-Power, das jetzt für mich so wichtig ist. All das sorgt dafür, dass ich bei einer attraktiven Gesamtbewertung gerne noch einmal zuschlage. Die sehe ich jetzt allmählich kommen, weshalb ich denke: Coca-Cola ist die nächste, königliche Top-Aktie, die erneut in mein Depot wandert.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $47.50 Calls auf Coca-Cola.

