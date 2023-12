Quali-Smart Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Quali-smart hat in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte eine niedrigere Ausschüttung von 0 %. Dies entspricht einer Differenz von 6,16 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Quali-smart-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Quali-smart-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,06 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,042 HKD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -16 Prozent. Insgesamt erhält die Quali-smart-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -86,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche, die im Durchschnitt um 24,08 Prozent gestiegen sind. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine deutliche Unterperformance von 93,85 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

