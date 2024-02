Quali-Smart Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Quali-smart als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Quali-smart-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 67,74, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Quali-smart-Aktie bei -67 Prozent, was mehr als 62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,1 Prozent, wobei Quali-smart mit 71,1 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Quali-smart weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von Quali-smart liegt bei 0 Prozent, was 6,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Quali-Smart-Analyse vom 14.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Quali-Smart jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Quali-Smart-Analyse.

Quali-Smart: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...