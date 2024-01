Quali-Smart Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle im Finanzmarkt, da sie starke positive oder negative Ausschläge im Sentiment und Buzz frühzeitig erkennen lässt. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Quali-smart jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Quali-smart führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Quali-smart im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,88 Prozent erzielt hat, was 63,12 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 18,5 Prozent, wobei Quali-smart aktuell 77,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Quali-smart-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (33,33) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Quali-smart nach RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Quali-smart eher neutral diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Quali-smart.