Quali-Smart Aktie: Bloß aufpassen!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Quali-smart lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Quali-smart in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Quali-smart mit 0 Prozent 6,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Quali-smart-Aktie bei 0,06 HKD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,037 HKD, was einen Unterschied von -38,33 Prozent bedeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,05 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-26 Prozent), wodurch die Quali-smart-Aktie auch für diesen Aspekt ein "Schlecht"-Rating erhält. Somit erhält Quali-smart insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Quali-smart im vergangenen Jahr eine Rendite von -81,96 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie 92,41 Prozent unter dem Durchschnitt (10,45 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 24,57 Prozent, wodurch Quali-smart aktuell 106,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.