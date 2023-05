Qualcomm: Das wahre Kursziel - 124,22 EUR

Die Aktie von Qualcomm ist laut Analysten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 124,22 EUR. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +29,27% eröffnen.

• Qualcomm verliert am 24.05.2023 -0,05%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 4,13

• Positive Einschätzung durch +70,97% der Analysten

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Qualcomm um -0,05% an Wert verloren und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Verlust von -3,22% erlitten. Diese negative Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass der Markt momentan eher pessimistisch eingestellt ist.

Jedoch sind sich Bankanalysten sicher: Das wahre Potenzial liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 124,22 EUR und somit einer Möglichkeit auf eine Rendite von +29,27%. Während einige Experten diese Einschätzung teilen und die Aktie als...