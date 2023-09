Qualcomm Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzrückgang, aber optimistische Aktienprognose

Am Sitz in San Diego, Vereinigte Staaten wird das Technologieunternehmen Qualcomm in 41 Tagen seine Quartalszahlen für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Qualcomm Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qualcomm beträgt 117,73 Mrd. EUR. Börseneröffnung wird mit Spannung erwartet, da Analysten laut Datenanalyse einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal prognostizieren. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,62 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -46,71 Prozent auf 5,66 Mrd. EUR erwartet wird. Der Gewinn wird voraussichtlich um -56,90% auf 1,15 Mrd. EUR fallen.

Langfristige Prognosen zeigen ebenfalls negative Entwicklungen an: Auf Jahressicht erwarten...