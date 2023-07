Qualcomm Quartalsbilanz: Umsatzwachstum von +26,40% erwartet, Gewinnrückgang nur -0,90%

ARTIKEL:

In etwas mehr als drei Monaten wird das Unternehmen Qualcomm seinen Aktionären einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal geben. Die Spannung steigt: Wie werden sich Umsatz und Gewinnzahlen im Vergleich zum Vorquartal entwickeln? Und was bedeutet das für den Kurs der Qualcomm Aktie?

Die Quartalsbilanzpräsentation von Qualcomm steht kurz bevor. Das Unternehmen, mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von 121,63 Mrd. Euro, wird in 117 Tagen seine neuen Zahlen bekanntgeben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem deutlichen Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Während der Umsatz im vierten Quartal 2022 bei 10,45 Mrd. Euro lag, wird erwartet, dass er um +26,40 Prozent auf 13,21 Mrd. Euro steigt. Beim Gewinn...