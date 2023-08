Qualcomm Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzrückgang und Gewinnprognose für das Vierte Quartal

78 Tage, und dann ist es soweit: Das Technologieunternehmen Qualcomm aus San Diego, USA, wird die Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie den Vergleich zum Vorjahr.

In wenigen Tagen wird Qualcomm seine Quartalszahlen vorlegen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 117,64 Mrd. EUR ist das Unternehmen eine bedeutende Größe am Markt. Investoren und Analysten erwarten gespannt das Ergebnis. Doch momentan sieht es nicht so rosig aus: Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im vierten Quartal 2022 erreichte Qualcomm noch einen Umsatz von 10,41 Mrd. EUR, aber jetzt wird ein Rückgang um -52,70 Prozent auf 4,92 Mrd. EUR erwartet.

Auch beim Gewinn gibt es Anpassungen nach unten: Man rechnet mit...