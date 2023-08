Qualcomm Quartalsbericht 2023: Gewinnrückgang und Umsatzprognosen im Blickpunkt der Anleger

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Qualcomm, mit Hauptsitz in San Diego, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Erschienen am 14. Januar 2023 wird der Bericht Aufschluss darüber geben, wie hoch die Umsätze und Gewinne ausfielen. Zudem stellt sich die Frage: Wie hat sich die Qualcomm-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Aktionäre sind gespannt und warten schon sehnsüchtig auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen ist jedoch damit zu rechnen, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im vierten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz noch 10,34 Milliarden Euro. Die Schätzungen gehen nun von einem Rückgang um ca. 53,36 Prozent aus, was einem Wert von etwa 4,82 Milliarden Euro entspricht. Auch der Gewinn soll laut Prognosen um etwa 63,24 Prozent fallen und...