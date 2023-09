Qualcomm: Potenzial für deutliche Kursgewinne - Zielkurs bei 132,99 EUR

Die Aktie von Qualcomm hat nach Ansicht der Analysten noch viel Luft nach oben. Das wahre Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Niveau und bietet Anlegern ein Potential von +22,91%.

• Qualcomm: Entwicklung am 06.09.2023 mit einem Rückgang von -0,41%

• Durchschnittliches Kursziel bei 132,99 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil auf hohem Niveau mit 4,12 Punkten

Gestern verlor die Qualcomm-Aktie an Wert (-0,41%), dennoch konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen einen Gesamtanstieg von +2,47% verzeichnen. Die Marktlage scheint also insgesamt optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten bewerten die Aktie im Schnitt mit einem mittelfristigen Zielkurs von 132,99 EUR. Wenn sie richtig liegen sollten Investoren eine Gewinnchance von +22,91%. Einige Experten teilen diese Einschätzung nicht vollständig aufgrund des positiven...