Qualcomm: Kursziel von 125,03 EUR hat Potenzial

Die Aktie von Qualcomm liegt derzeit nach Meinung von Analysten unter ihrem wahren Wert und hat ein Kursziel bei 125,03 EUR.

• Qualcomm: Am 07.06.2023 -0,23%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 125,03 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,13 konstant

Gestern verzeichnete die Qualcomm-Aktie einen Rückgang um -0,23%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei +0,23%, was auf eine neutrale Tendenz am Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt der Bankanalysten auf 125,03 EUR geschätzt. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, könnte dies Investoren ein Potential von +15,26% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend in jüngster Vergangenheit.

15 Experten empfehlen aktuell stark den Kauf der Aktie und weitere sieben...