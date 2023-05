Qualcomm: Kursziel von 124,75 EUR

Qualcomm-Aktien werden derzeit laut Analysten unterbewertet gehandelt. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 124,75 EUR und könnte somit ein Potenzial von +21,26% bieten.

• Qualcomm stieg gestern um +6,09%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,13

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +70,97%

Die Aktie konnte in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt +4,82% an Wert gewinnen und legte gestern einen Anstieg von weiteren +6,09% hin. Dies lässt darauf schließen, dass die Stimmung am Markt momentan vergleichsweise positiv ist.

15 Bankanalysten sind sich einig: Die Qualcomm-Aktie sei ein starker Kauf. Sieben weitere Experten teilen diese Einschätzung ebenfalls und setzen das Rating auf “Kauf”. Acht Analysten empfehlen die Bewertung “Halten”, während nur einer davon überzeugt ist zu verkaufen.

Das...