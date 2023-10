Qualcomm: Kursziel bei 135,28 EUR - Analysten empfehlen Kauf

Die Aktie von Qualcomm verzeichnete am letzten Handelstag ein Minus von -0,83%, was sich auf die gesamte Woche gerechnet in einem Rückgang von -1,13% niederschlägt. Marktbeobachter sind momentan eher pessimistisch gestimmt.

Dennoch sehen Analysten das wahre Potenzial der Aktie deutlich höher als den aktuellen Kurswert. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 135,28 EUR und bietet potenziellen Investoren somit eine Renditeerwartung von +29,06% im Vergleich zum jetzigen Stand.

Von insgesamt 32 Bankanalysten bewerten 16 die Aktie als starkes Kaufsignal und weitere sechs als “Kauf”. Neun Experten positionieren sich neutral mit dem Rat “halten” und nur einer empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Das positive Stimmungsbild wird durch das Guru-Rating bestätigt, welches unverändert bei 4,12 bleibt. Kurzum: Qualcomm ist für Anleger...