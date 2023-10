Qualcomm: Kurspotenzial von +27,61% – Analysten sehen starkes Kaufsignal

Gestern konnte die Aktie von Qualcomm am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,66% verzeichnen. Die vergangene Handelswoche wurde mit einem Plus von +1,89% abgeschlossen. Doch was sagen die Analysten zu dieser Entwicklung?

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Qualcomm bei 134,98 EUR gesehen. Eine Einschätzung, die von den meisten Bankanalysten geteilt wird und ein Kurspotenzial von +27,61% eröffnet.

Von insgesamt 16 Analysten werden sogar alle als “starker Kauf” eingestuft oder zumindest optimistisch bewertet. Lediglich ein Experte würde zum Verkauf raten.

Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Stimmung durch eine unveränderte Bewertung mit 4,12 Punkten.

Die Meinungen der Experten sind jedoch nicht einheitlich und einige teilen nicht die optimistiche Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven...