Qualcomm: Analysten sind optimistisch – Kursziel bei 117,28 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Qualcomm am Finanzmarkt zwar eine marginale Kursentwicklung von -0,02% hin, dennoch scheint der Markt aktuell relativ neutral eingestellt zu sein. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben allerdings ein Plus von +0,91%.

Laut einer durchschnittlichen Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Qualcomm bei 117,28 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich damit ein Potenzial von rund +0,15%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Ansicht und bewerten die jüngste Entwicklung als neutral. Von insgesamt 32 Analysten raten immerhin 21 zum Kauf oder halten die Aktie zumindest für stark kaufenswert.

Das Guru-Rating bestätigt ebenfalls mit einem Wert von 4,06 eine positive Stimmungslage unter den Anlegern.

