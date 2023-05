Qualcomm: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 124,22 EUR im Visier

Die Aktie von Qualcomm konnte gestern nicht positiv überzeugen und verzeichnete am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,16%. In den letzten fünf Handelstagen verringerte sich der Wert um insgesamt -3,33%, was auf eine pessimistische Einschätzung des Marktes hindeutet.

Doch die Meinung der Bankanalysten ist optimistischer. Das mittelfristige Kursziel für Qualcomm liegt bei 124,22 EUR. Basierend auf diesen Schätzungen eröffnet das Unternehmen Investoren ein Potenzial von +29,42%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Derzeit empfehlen 15 Analystinnen und Analysten die Aktie als starken Kauf. Weitere sieben Expertinnen und Experten bewerten die Situation als kaufenswert ohne Euphorie. Acht weitere geben ein neutrales “Halten” Rating ab, während nur einer...