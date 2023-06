Qualcomm: Analysten sehen Potenzial von 16,14%

Die gestrige Kursentwicklung bei Qualcomm am Finanzmarkt betrug +0,03%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -0,35% summiert. Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch nicht richtig bewertet und das wahre Kursziel liegt bei 125,03 EUR mit einem mittelfristigen Kurspotenzial von +16,14%.

Derzeit empfehlen 15 Analysten den Kauf der Aktie und weitere sieben sind optimistisch eingestellt. Acht Experten vergeben das Rating “halten” und nur einer rät zum Verkauf. Somit beträgt der Anteil an optimistischen Analysten +70,97%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,13.

Eine positive Einschätzung für Investoren in Qualcomm also – trotz des neutralen Trends in letzter Zeit.