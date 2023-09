Qualcomm: Analysten sehen Kurspotenzial von +25,49% – Kursziel bei 133,02 EUR

Die Aktie von Qualcomm konnte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und legte um +3,09% zu. Insgesamt summiert sich die Performance der vergangenen Handelswoche auf -0,87%, was für eine neutrale Stimmung am Markt spricht.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 133,02 EUR – ein Potenzial von +25,49%.

Von insgesamt 16 Analysten empfehlen 15 (68,75%) den Kauf der Aktien. Lediglich einer ist der Auffassung sie sofort zu verkaufen.

Das “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,12 unverändert positiv.

