Qualcomm: Analysten sehen Kurspotenzial von 14,07% - Kursziel bei 122,72 EUR

Die Aktie von Qualcomm hat gestern einen Aufschwung am Finanzmarkt erlebt und verzeichnete eine positive Entwicklung von +0,58%. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Anstieg sogar +1,33%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hindeutet.

Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch immer noch unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei beeindruckenden 122,72 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +14,07%. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch angesichts des jüngsten positiven Trends. Von insgesamt 15 Analysten halten viele die Aktie für einen starken Kauf oder zumindest empfehlenswert (“Kauf”), während andere eher neutral bleiben (“halten”) oder sogar zum Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,13. Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Analyse zeigt ein...