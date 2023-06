Qualcomm: Analysten sehen Kurspotenzial von 122,56 EUR

Die Aktie des amerikanischen Halbleiterherstellers Qualcomm wurde in den letzten Tagen am Markt mit einem schwachen Trend gehandelt. Gestern konnte die Aktie jedoch um +0,23% zulegen. Insgesamt beträgt der negative Wochenverlauf -2,67%, was aber laut Experten keine korrekte Bewertung widerspiegelt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Qualcomm bei 122,56 EUR und würde damit ein Kurspotenzial von +11,42% eröffnen. Hiervon sind rund 70% der insgesamt 15 befragten Analysten überzeugt und empfehlen einen Kauf oder eine starke Kaufempfehlung (optimistisch). Sieben weitere vergeben ein “Kauf”-Rating (optimistisch), während acht Experten sich neutral positionieren (“halten”). Lediglich einer ist dafür, die Aktie sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,13.