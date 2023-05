Qualcomm: Analysten sehen +43,43% Kurspotenzial - Ziel bei 138,32 EUR

Die Aktie von Qualcomm verlor am gestrigen Tag an Wert und summiert damit die vergangenen fünf Handelstage auf ein Minus von -8,97%. Der Markt scheint derzeit pessimistisch gestimmt zu sein. Doch laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel von Qualcomm bei 138,32 EUR anzusiedeln. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +43,43% eröffnen.

• Qualcomm: Am 04.05.2023 mit -5,83%

• Das Kursziel von Qualcomm liegt bei 138,32 EUR

• Guru-Rating von Qualcomm bleibt das selbe mit 4,10



15 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 15 Experten setzen ein “Kauf”-Rating abgeklärt optimistisch hinter den Titel.

Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie durch zehn Bankanalysten.

Niemand empfiehlt einen Verkauf des Papiers.

