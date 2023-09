Qualcomm: Analysten prognostizieren großes Kurspotenzial

Die Aktie von Qualcomm hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt aktuell bei -2,59%. Doch laut Bankanalysten ist das Papier trotz des schwachen Trends nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 133,99 EUR, was einem Potenzial von +32,27% entspricht.

• Qualcomm entwickelt sich mit +0,17%

• Durchschnittliches Kursziel bei 133,99 EUR

• Eindeutiges Guru-Rating von 4,12

Am vergangenen Handelstag stieg die Aktie um +0,17%. Insgesamt sind derzeit 16 Analysten überzeugt davon, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Sechs weitere Experten teilen diese Einschätzung optimistisch. Neun halten die Aktie für neutral und einer empfiehlt sogar den sofortigen Verkauf.

Zusammen ergibt das ein positives Bild: Der Großteil der Analysten ist zuversichtlich und sieht ein großes Potenzial für...