Qualcomm: Analysten prognostizieren Kursanstieg um 14,33% auf 122,06 EUR

Am vergangenen Freitag verbuchte die Aktie von Qualcomm an der Börse einen minimalen Rückgang von -0,07%. Die vergangene Handelswoche schloss mit einem Gesamtrückgang in Höhe von -0.08% ab und signalisiert eine momentan neutrale Marktstimmung.

Trotzdem sind Bankanalysten davon überzeugt, dass der wahre Wert der Aktie bei 122,06 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich Anlegern ein potenzielles Kurswachstum von +14,33%.

15 Analysten empfehlen den Kauf des Papiers und weitere sieben sprechen sich dafür aus optimistischer Haltung ebenfalls zum Kauf zu raten. Acht Experten beurteilen das Papier neutral und lediglich einer vertritt eine negative Meinung.

Das positive Guru-Rating positioniert das Verhältnis zwischen Risiko und Return bei 4,13 (vorheriges Rating war ebenso bei 4,13).