Qualcomm: Analysten geben Kursziel von 124,83 EUR aus

Die Aktie von Qualcomm hat in der vergangenen Woche einen positiven Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +2,25% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 124,83 EUR – ein Potenzial von +18,59%. Von 15 Analysten wird Qualcomm als starker Kauf eingestuft und sieben weitere empfehlen den Kauf. Acht Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten”, während nur ein Experte davon überzeugt ist, dass man die Aktie sofort verkaufen sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,13.