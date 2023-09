Qualcomm: Analysten erwarten Kurspotenzial von +32,37% - Kursziel bei 133,99 EUR

Die Aktie von Qualcomm hat sich gestern am Finanzmarkt um +0,09% entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen summierten sich die Ergebnisse auf -2,66%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel von Qualcomm liegt aktuell bei 133,99 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial in Höhe von +32,37%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend.

Von insgesamt 16 Analysten gelten die Aktien als starker Kauf und sechs weitere Experten sehen sie optimistisch. Neun Experten haben eine neutrale Position eingenommen und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating für Qualcomm bleibt unverändert bei 4,12.