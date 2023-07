Qualcomm: Analysten erwarten Kursanstieg auf 121,46 EUR

Die Qualcomm-Aktie hat gestern am Finanzmarkt mit einem Plus von +2,88% einen starken Tag hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen sogar ein Wachstum von +4,34% verzeichnet. Diese Entwicklung scheint den Markt optimistisch zu stimmen.

Eine ähnliche Einschätzung haben auch Bankanalysten: Das mittelfristige Kursziel beträgt aktuell bei 121,46 EUR. Sollten sie recht behalten, eröffnet dies Investoren eine Renditemöglichkeit von +3,34%. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung – einige teilen die positive Einschätzung nicht.

Aktuell bewerten insgesamt 22 Analysten die Qualcomm-Aktie. Davon empfehlen 15 Experten den Kauf der Aktie und weitere sieben sehen diese immer noch als “Kauf” an. Acht andere schlagen hingegen vor, die Aktie zu halten und nur einer ist der Meinung, dass Investoren sie sofort verkaufen...