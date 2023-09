Qualcomm: Aktie unterbewertet – Kursziel von 132,26 EUR laut Analysten

Am gestrigen Handelstag hat die Qualcomm-Aktie +0,36% an Wert gewonnen. Damit stieg der Kurs um insgesamt +2,50% in den letzten fünf Handelstagen. Die Stimmung am Markt scheint gegenwärtig relativ optimistisch zu sein.

Mehrere Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +23,19%. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 132,26 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

16 Analysten empfehlen den Kauf der Qualcomm-Aktie und weitere sechs sehen sie als einen starken Kauf an. Neun Experten haben eine neutrale Haltung mit “halten” eingenommen und nur ein Experte rät zum Verkauf des Papiers. Demnach sind mehr als zwei Drittel (68,75%) aller Analysteneinschätzungen optimistisch.

Das Guru-Rating...