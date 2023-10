Qualcomm - Aktie laut Analysten unterbewertet: Kursziel bei 134,73 EUR

Am gestrigen Tag konnte Qualcomm ein Plus von +0,98% verbuchen. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung jedoch bei -0,20%. Der Finanzmarkt scheint derzeit neutral gestimmt zu sein.

Die Bankanalysten sehen das Potenzial für die Aktie von Qualcomm höher und haben im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 134,73 EUR prognostiziert. Damit liegt das Ziel um +28,66% über dem aktuellen Kursstand.

16 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf. Weitere sechs Experten sind optimistisch und empfehlen ebenfalls einen Kauf. Neun weitere geben eine neutrale Bewertung ab und nur einer ist der Meinung, dass man sie sofort verkaufen sollte.

Diese Einschätzungen führen zu einem Anteil von +68,75% an Analysten mit zumindest noch optimistischer Haltung gegenüber der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...