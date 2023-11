Qualcomm Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qualcomm beträgt derzeit 18, was bedeutet, dass die Börse 18,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Qualcomm zahlt. Dies ist 72 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt, der momentan bei 67 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Qualcomm in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Aufgrund dessen erhält Qualcomm eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Qualcomm wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Qualcomm auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs (127,91 USD) um +9,33 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der Qualcomm-Aktie für die letzten 200 Handelstage (116,99 USD) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Qualcomm-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Qualcomm-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.