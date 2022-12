Qualcomm Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Kurs der Aktie Qualcomm steht am 21.12.2022, 14:08 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 112.1 USD. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Qualcomm lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Qualcomm in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Dividende: Qualcomm schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,54 % und somit 12,2 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 14,74 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Qualcomm wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 13 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Qualcomm liegt im Mittel wiederum bei 163,35 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 112,1 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 45,72 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Qualcomm insgesamt die Einschätzung "Buy".

