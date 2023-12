Qualcomm Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Qualcomm-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 118 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 143,49 USD um +21,6 Prozent darüber, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (124,45 USD) liegt mit einem Abstand von +15,3 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Qualcomm-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Qualcomm-Aktie war in den sozialen Medien überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Stimmung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Qualcomm wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qualcomm-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet jedoch auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.

