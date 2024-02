Qualcomm Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt das aktuelle KGV von Qualcomm 19, was im Durchschnitt niedriger ist als das KGV von 75 bei vergleichbaren Unternehmen. Daher wird die Aktie von Qualcomm aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal eine positive Einschätzung, 4-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für Qualcomm abgegeben. Langfristig gesehen wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Im vergangenen Monat ergab sich jedoch eine positive Gesamtbewertung von "Gut". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -5,27 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 148,75 USD. Daher wird die Entwicklung von institutionellen Analysten als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Qualcomm eine Performance von 14,67 Prozent, während vergleichbare Aktien in der Branche im Durchschnitt um 8,01 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,66 Prozent im Branchenvergleich für Qualcomm. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,31 Prozent, wobei Qualcomm 14,98 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie von Qualcomm ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Qualcomm in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Qualcomm auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

