Qualcomm Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Aktienkurs von Qualcomm hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 25,92 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Qualcomm in diesem Vergleich eine Underperformance von -11,25 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 9,08 Prozent, wobei Qualcomm um 5,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Qualcomm in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Qualcomm derzeit eine Dividendenrendite von 2,87 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,14 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Qualcomm haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Qualcomm in dieser Hinsicht daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung der Qualcomm-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergab 7 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Qualcomm. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 145,78 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,62 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

