Qualcomm Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Bewertungen von Analysten für die Qualcomm-Aktie sind überwiegend positiv. Von den 12 Bewertungen der letzten zwölf Monate sind 7 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Der Durchschnitt ergibt somit eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es gibt keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 145,78 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 0,04 Prozent steigen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Qualcomm-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 118,31 USD lag, was einer Abweichung von +23,17 Prozent vom aktuellen Kurs (145,72 USD) entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 125,89 USD liegt mit einer Abweichung von +15,75 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qualcomm mit einem Wert von 19 eine Unterbewertung im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" auf. Der Branchendurchschnitt liegt bei 69,65, was einer Unterbewertung von etwa 72 Prozent entspricht. Auch aus fundamentaler Sicht erhält Qualcomm somit eine positive Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Bildes der Aktie. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend erhält Qualcomm von den Analysten eine überwiegend positive Bewertung, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht. Allerdings gibt es Anzeichen für eine Verschlechterung der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Sollten Qualcomm Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Qualcomm jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Qualcomm-Analyse.

Qualcomm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...