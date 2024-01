Qualcomm Aktie: Alles unter Kontrolle?

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Qualcomm derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird auf 116,23 EUR geschätzt, was einem Abstand von -8,53% vom aktuellen Kurs entspricht. Das Guru-Rating von Qualcomm bleibt stabil bei 3,87.

Am 03.01.2024 verzeichnete Qualcomm eine Kurssteigerung von +0,08%. Trotz dieser positiven Entwicklung zeigt sich jedoch ein insgesamt rückläufiger Trend. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamtverlust von -3,69%, was auf eine derzeit pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten über das mittelfristige Kursziel von 116,23 EUR spiegelt sich in unterschiedlichen Empfehlungen wider. Während 12 Analysten die Aktie als starken Kauf ansehen, empfehlen 5 weitere sie zum Kauf. 13 Experten halten eine neutrale Position und raten dazu, die Aktie zu behalten, während 1 Experte sogar zum Verkauf rät.

Trotz des schwachen Trends teilen nicht alle Analysten die Einschätzung, dass Qualcomm derzeit ein Kursrisiko in Höhe von -8,53% birgt. Tatsächlich sind immer noch 54,84% der Analysten optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie.

Zusätzlich zu den Analysen zeigt sich das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin positiv, was auf weitere Potenziale für Qualcomm hindeutet. Die aktuelle Marktsituation signalisiert demnach eine unterbewertete Aktie und könnte langfristigen Investoren attraktive Chancen bieten.

