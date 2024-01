Quaker Chemical-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies auf. Für die Quaker Chemical-Aktie beträgt der RSI aktuell 54,73, was als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 20, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Analysten haben die Quaker Chemical-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit einer Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 213,42 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Quaker Chemical.

In Bezug auf die Dividende weist die Quaker Chemical-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 1,17 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse erhält die Quaker Chemical-Aktie eine positive Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 182,39 USD, während der letzte Schlusskurs bei 213,42 USD lag, was einem Unterschied von +17,01 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive charttechnische Entwicklung hin, wodurch die Quaker Chemical-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.